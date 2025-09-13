Video: asaditero fue agredido por supuesto funcionario judicial en Lambaré

Un hecho de violencia quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El material muestra cómo un vendedor de asado fue agredido por un hombre que, aparentemente, se encontraba bajo los efectos del alcohol. El episodio ocurrió en la noche del martes sobre la avenida Carretera de López, en la ciudad de Lambaré.

René Pereira, propietario del puesto de venta, relató que su trabajador se encontraba atendiendo normalmente cuando un sujeto identificado como Walter Fretes, supuestamente funcionario del Poder Judicial, llegó hasta el lugar para reclamar por la venta de butifarras, pese a que no había comprado en el sitio.

“Él dijo que ese producto no le gusta y que no quería que se venda. Como el asaditero no le respondió, decidió agredirle directamente”, expresó Pereira.

Agresor parecía estar alcoholizado

Según el testimonio, el hombre presentaba signos de ebriedad y, tras la agresión física, también lanzó improperios contra el trabajador. “El muchacho me comentó que se le olía el alcohol de lejos”, añadió el propietario.

Pereira aseguró que es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en su local, ya que en otras ocasiones solo tuvieron incidentes menores con clientes alcoholizados, pero nunca una agresión física.

La denuncia del caso fue presentada en la Comisaría 16ª de Lambaré, mientras que en redes sociales el video permitió la rápida identificación del agresor, gracias a que varias personas compartieron datos e imágenes relacionadas con él.