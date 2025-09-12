Detienen a mujer por amenazar con autolesionarse y atacar a su hijo pequeño con un tenedor

Un caso de violencia intrafamiliar se registró en Capiatá, que resultó con la detención de Andrea Carolina Cardozo Miño (34).

De acuerdo con el informe de la Comisaría 8ª Central, la mujer, tras una discusión con su pareja, amenazó con autolesionarse y atacar a su hijo pequeño.

El comisario Alcides Torres, jefe de la dependencia policial, informó que el conflicto comenzó cuando la pareja de la mujer, Manuel Martínez (31), intentó abandonar la vivienda. Ella lo encerró en una pieza y advirtió que, si se iba, se autolesionaría y también atacaría con un tenedor al hijo pequeño de ambos.

Señaló que agentes de su comisaría intervinieron tras un aviso al sistema 911. Posteriormente, familiares de la mujer acudieron a la vivienda y lograron calmarla, lo que permitió que el hombre fuera liberado.

Detención de la mujer

El procedimiento se comunicó al Ministerio Público, que ordenó la detención de la mujer en sede policial, mientras avanza el proceso judicial por violencia intrafamiliar.

Los dos niños de la mujer quedaron bajo la guarda del padre en la vivienda donde ocurrió el hecho.