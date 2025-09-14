Policiales

Motociclista muere en grave accidente rutero en Areguá

Un motociclista falleció en un grave accidente registrado esta noche en la compañía Costa Fleitas de Areguá, en el ramal que conecta esta ciudad con la ruta PY02. Según datos, fue al impactar contra un camioncito que efectuaba una maniobra de giro hacia la izquierda. El conductor dio positivo al alcotest.

Por Osvaldo Cazenave
14 de septiembre de 2025 - 23:39
La motocicleta Star MD bordó que conducía Ángelo Silva Cáceres yace tendido en el suelo tras embestir a un camión de menor porte en el ramal Areguá-Capiatá.
Datos de la Comisaría 64° Central informaron que la víctima fatal fue identificada como Ángelo David Silva Cáceres (21) quien conductor de la motocicleta Star MD de 150 cilindradas y color bordó.

El accidente fatal tuvo lugar en la compañía Costa Fleitas de Areguá, en el ramal que conecta la ciudad con la ruta PY02, a la altura de Capiatá.
El otro rodado implicado en el fatal percance es un camión Kia blanco con chapa AALF 967, guiado por Terecio Zárate (58), quien se encuentra aprehendido.

Fuentes policiales indicaron que el accidente se produjo a las 21:00, cuando el camioncito circulaba por el ramal Areguá-Capiatá. En un momento dado el conductor efectuó una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a una calle empedrada, pero en ese instante, se aproximaba la motocicleta Star MD, cuyo conductor no pudo reaccionar a tiempo y embistió en forma violenta al rodado.

A consecuencia del choque, el motociclista perdió el equilibrio y cayó al suelo, falleciendo de manera instantánea a causa de un politraumatismo causado al golpearse la cabeza contra el suelo.

Intervinieron en el procedimiento agentes de la comisaría 64° Central y de Criminalística de Central, así el fiscal Jorge Escobar y la médico forense de turno.

El conductor del camioncito Kia blanco se encuentra aprehendido en la comisaría 64° Central y, según fuentes policiales, será sometido al alcotest por disposición fiscal.
Conductor dio positivo al alcotest

El conductor del Kia fue aprehendido en la sede de la comisaría jurisdiccional y se le practicó un alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,126 mg/l de alcohol en sangre.

El agente fiscal interviniente informó que el mismo sería imputado por homicidio culposo y además solicitará su prisión preventiva.

