Descartan envenenamiento de Cristian Turrini

El Ministerio de Justicia informó que el interno Cristian César Turrini Ayala, de 52 años, recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), no presentó señales de envenenamiento tras los estudios laboratoriales practicados en el Hospital General de Barrio Obrero.

Según el comunicado oficial, los análisis descartaron la presencia de sustancias tóxicas o signos compatibles con intoxicación, como vómitos, taquicardia, temblores o estado de shock.

Lea más: Defensa de Cristian Turrini desconoce versión de envenenamiento

Turrini fue derivado a Sanidad Penitenciaria de manera preventiva luego de manifestar tos, catarro, debilidad y náuseas. La evaluación médica determinó que se trataba de un cuadro respiratorio agudo tipo gripe. Ante esta situación, fue tratado con medicación sintomática.

El informe detalla que, debido a antecedentes de ansiedad e insomnio, se le administró Alprazolam, lo que combinado con los antigripales pudo haber generado somnolencia, único síntoma observado durante la revisión. Actualmente, el paciente se encuentra clínicamente estable, con signos vitales normales y bajo seguimiento médico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Queda firme condena de Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Su historial médico también registra dislipidemia, gastritis crónica e insomnio, condiciones consideradas en la evaluación clínica integral realizada en el penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cristian Turrini Ayala, exdirector de la TV Pública en el gobierno de Federico Franco, fue condenado a 20 años de prisión por su participación en la preparación del envío de 2.906 kilos de cocaína incautados en octubre de 2020 en el Puerto Privado Terport de Villeta.