¿Envenenaron a Cristian Turrini? Esto dice el Ministerio de Justicia

Cristian Turrini, recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial “La Esperanza” de Tacumbú, fue trasladado al Hospital de Barrio Obrero esta mañana tras presentar una descompensación hemodinámica. El Ministerio de Justicia afirmó que estaba con síntomas de tos, catarro, debilidad y náuseas.

Pese a que su entorno hablaba de un posible envenenamiento, el ministro Rodrigo Nicora aseguró que los médicos por el momento descartan esa posibilidad. “No tiene vómitos, no perdió la conciencia, no está en estado de shock ni con temblores. Nada de los que son generalmente signos de envenenamiento, según me explican los médicos”, manifestó en ABC Cardinal.

Lea más: Queda firme condena de Cristian Turrini a 20 años de cárcel por megacarga de cocaína

Acotó que para descartar por completo ese diagnóstico esperan el resultado del análisis clínico. “Solo se encuentra cefalea y dolor de garganta”, precisó.

Así también, pese a que se requirió de un traslado inmediato a un hospital, descartó que se haya tratado de una “necesidad extrema”, sino más bien de un trabajo “complementario para descartar cualquier problema de salud”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Denuncian que Turrini recibe amenazas de muerte en cárcel de Concepción

¿Cómo está Turrini ahora?

El Ministerio de Justicia señaló que el paciente, quien cuenta con antecedentes médicos de dislipidemia, gastritis crónica e insomnio. Fue atendido inicialmente en el servicio de sanidad del establecimiento tras presentar síntomas de tos, catarro, debilidad y náuseas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, en la mañana de este lunes, el equipo médico constató una descompensación hemodinámica, lo que motivó la indicación de hidratación parenteral, exámenes laboratoriales y estudios complementarios.

“Actualmente, el interno se encuentra clínicamente estable, sin signos de envenenamiento (...) Atendiendo a la evolución clínica y siguiendo el criterio médico, se dispuso la derivación del interno al Hospital General Barrio Obrero para una evaluación más exhaustiva y la continuidad de los cuidados necesarios”, dice el comunicado del Ministerio de Justicia.

El exdirector de la TV Pública Cristian Turrini Ayala fue condenado a 20 años de cárcel por su participación en los preparativos para la remisión al exterior de los 2.906 kilos de cocaína incautados en el Puerto Privado Terport de Villeta en octubre de 2020.