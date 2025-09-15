Saltos del Guairá: Caen cuatro brasileñas con celulares hurtados en shopping

Las detenidas por supuesto hurto de celulares en un shopping de Saltos del Guairá el domingo último fueron Camila Noda Pereira (39), Adriana Gomes Grider (37), Luana Jackeline Da Silva y una adolescente de 17 años, según informaron fuentes del departamento de Investigaciones de Canindeyú.

Las sospechosas quedaron detenidas, mientras que los aparatos recuperados fueron entregados al responsable del centro comercial, todo por disposición del agente fiscal Abelino Bareiro.

Lea más: Vídeo: detienen a “descuidista” con arresto domiciliario mediante circuito cerrado

De acuerdo al relato de los investigadores, las sospechosas ingresaron alrededor del mediodía del domingo 14 del corriente al Shopping China, ubicado sobre la avenida Paraguay, en el centro de la capital del departamento de Canindeyú.

Cámaras de shopping de Saltos del Guairá captaron hurto de celulares

Las cuatro mujeres una tras otra iban ingresando a cada local de venta de celulares de alta gama, donde una se encargaba de distraer la atención del o de la encargada, mientras las otras tomaban uno o dos celulares que estaban en el mostrador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, los responsables de la seguridad aparentemente se percataron del accionar de las chicas gracias a las cámaras de seguridad instaladas en todo el predio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando las cuatro chicas fueron interceptadas por los guardias de seguridad privada ya tenían al menos 29 celulares de la marca IPhone, todas de ultima generación y de diversos colores.

Tras confirmar el robo, efectivos del departamento Investigaciones de Canindeyú fueron llamados al lugar para aprehender a las sospechosas y las evidencias encontradas en poder de las mismas.

Según los agentes, es frecuente la presencia de descuidistas en los distintos locales comerciales de la ciudad, sin embargo, gracias a los dispositivos de seguridad, en la mayoría de los casos los responsables son detectados y capturados.