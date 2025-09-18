Centro de Documentación y Estudios lleva registrados 31 casos de feminicidios en el año

En lo que va del año, se llevan registrados 31 casos de feminicidio, según una recopilación realizada por el Registro de Observa Violencia, del Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

En el registro publicado, consideran todos los casos que podrían configurar feminicidios ocurridos durante el año en curso. Además, aclaran que el mismo podría variar de acuerdo a nuevos casos que van surgiendo, atendiendo que esta lista está completa hasta el 25 de agosto.

Además, aclaran que esta es una lista construida básicamente con los criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 5.777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia y otros criterios institucionales:

a) Considerar casos de mujeres trans, aclarando y visibilizando cuando se trata de ello.

b) Considerar voces de testigos y/o familiares, independientemente del criterio o la carátula fiscal.

c) Considerar los casos de niñas cuyas muertes se producen a causa de abuso sexual, tal como establece el inciso “c” del artículo 50.

En la lista se incluyen todos los casos ocurridos en el territorio nacional.

ENERO

Andrea Marlene Guerrero García. 36 años. 15/1/2025. 36 años. San Lorenzo, departamento Central. Fue encontrada sin vida, en su casa, luego de que su pareja (42), confesara a un amigo policía que había cometido el crimen. Andrea denunció a su pareja, Edgar Candia, en dos ocasiones el año pasado, confirmó la fiscala Dora Nohl. Quedaron cuatro hijos huérfanos. Ana Laura Aguilera. 26 años. 17/1/2025. Ñemby, departamento Central. La víctima habría sido asesinada con un cuchillo de cocina por su pareja ocasional luego de una discusión. Su cuerpo fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en el barrio Pa´i Ñu, de la ciudad de Ñemby.

FEBRERO

Basilia Adelaida Ojeda Chévez. 50 años. 01/2/2025. San Lorenzo, departamento Central. Agentes de la policía nacional hallaron el cuerpo sin vida, envuelto en una sábana en el baño de un inquilinato del barrio Reducto. El sospechoso fue identificado como Miguel Castillo Giménez, de 42 años. Según los testigos, la pareja fue vista discutiendo fue la última vez que vieron con vida a la mujer. Adolescente de 14 años. 6/2/2025. Villa Elisa, departamento Central. La niña falleció en un complejo habitacional luego de sufrir convulsiones. Lucas Ariel Álvarez (28), supuesta pareja de la menor, fue imputado por homicidio doloso, estupro y omisión de auxilio, mientras que Orlando Nicolás Ferreira Saucedo (28), propietario del complejo habitacional, fue imputado por homicidio doloso y omisión de auxilio. La menor habría fallecido debido a un edema pulmonar causado por sobredosis. Celia Fernández González. 27 años. 20/2/2025. Ypané, departamento Central. La víctima fue atacada y apuñalada en la vía pública de la Colonia Thompson. Bomberos Voluntarios la auxiliaron y trasladaron al hospital donde falleció días después. Vecinos de la localidad identificaron al autor, quien no tenía aparentemente ninguna relación con la víctima, y actualmente se encuentra prófugo. Se descarta que la mujer haya sido víctima de robo porque tenía todas sus pertenencias.

MARZO

María Enciso. 33 años. 7/3/2025. San Pablo (ex Cocuere), en el departamento San Pedro. Encuentran restos humanos en el río Jejuí que pertenecería a María Enciso (33) denunciada como desaparecida días atrás. Imputan por feminicidio a su pareja. La mujer fue desmembrada y arrojada al río. Dominga Gutiérrez de Quintana. 57 años. 17/3/2025. Yvy Yaú, en el departamento Concepción. Dominga, recibió al menos dos puñaladas en el cuerpo por parte de su marido, según la denuncia de su hija, quien presenció el hecho y trasladó a su madre al hospital más cercano, donde llegó sin vida. Rosa Agustina Pérez Ferreira. 52 años. 27/3/2025. Yatytay, en el departamento Itapúa. Los cuerpos de una mujer y su ex pareja fueron hallados sin vida en una casa del barrio Bonanza de Yatytay. Rosa fue brutalmente asesinada por su expareja, quien posteriormente se ahorcó.

ABRIL

Celina Martínez Ojeda. 20 años. 7/4/2025. Ava’i, en el departamento Caazapá. Fue encontrada sin vida una joven de la parcialidad indígena Mby’a guaraní. Presentaba múltiples heridas cortantes, y sus pertenencias estaban intactas, lo que descarta un asalto. El principal sospechoso es su pareja, un agente policial, actualmente con paradero desconocido. Niña de 13 años. 23/4/2025. Boquerón, en el departamento Mariscal Estigarribia. A unos 100 metros de la Ruta PY09 fue hallado su cuerpo sin vida y con rastros de abuso sexual. Estaba desaparecida desde el viernes santo. Pertenecía a la comunidad Nivaclé de Santa Teresita.

MAYO

Niña de 12 años. 11/5/2025. Tacuaras, en el departamento Ñeembucú. Desaparecida desde el 11 de mayo, fue hallada tres días después, sin vida junto a su padre, en una vivienda de Ñeembucú. Ambos presentaban heridas de arma de fuego. La madre de la menor apuntó a su expareja como responsable, afirmando que se llevó a la niña por la fuerza tras no aceptar la separación. Los resultados arrojados por la autopsia indica que «la causa de muerte para ambos es traumatismo por disparo de arma de fuego». Aparentemente el padre mató a su hija y luego se suicidó. María Fernanda Benítez. 17 años. 27/5/2025. Coronel Oviedo, en el departamento Caaguazú. María Fernanda Benítez fue hallada con la mitad del cuerpo incinerado y en estado de gravidez en un patio baldío el 31 de mayo. Fui imputado por feminicidio un adolescente de su misma edad y compañero de colegio y una amiga del mismo, estudiante de medicina, de 19 años. El caso aún se investiga.

JUNIO

Ingrid Fabiola Insfrán Ayala. 18 años. 3/6/2025. Pedro Juan Caballero, en el departamento Amambay. La joven había sido internada de urgencia en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER) tras el incidente ocurrido el 17 de mayo en su vivienda. La única versión sobre lo sucedido proviene de su pareja, de 25 años quien afirmó que las quemaduras fueron resultado de una discusión acalorada con su pareja. El joven declaró tras la disputa que Ingrid habría tomado un envase con combustible, se lo roció y se prendió fuego con un encendedor. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a esta trágica pérdida. Francisca Maciel Torres. 46 años. 14/6/2025. Naranjal, en el departamento Alto Paraná. El juez penal de Garantías de Naranjal, Adalberto Soto, decretó la prisión preventiva para la pareja de Francisca, imputado por feminicidio. El detenido atacó a la víctima con un arma blanca y luego intentó quitarse la vida. El diagnóstico médico indicó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un shock hipovolémico por trauma torácico. Serena Fonseca vda. de Duarte. 88 años. 20/6/2025. Asunción, barrio Ricardo Brugada. Su hijo, Óscar Darío Gabriel Duarte Fonseca (54) fue quien dio aviso a la Policía. Sin embargo, terminó detenido tras revelarse lesiones que levantaron sospechas de violencia. El cuerpo presentaba sangrado por el oído y moretones en la pierna, según constató el jefe de la Comisaría 5.ª. El Ministerio Público ordenó la autopsia y la fiscal de la causa dispuso la detención del hijo, quien además cuenta con antecedentes por incumplimiento del deber alimentario. La investigación continúa.

JULIO

Ada Luz Ramírez Fernández. 18 años. 4/7/2025. Comunidad indígena San Isidro de Arroyo Guazú de Coronel Oviedo en el departamento Caaguazú. Aparentemente fue asesinada de un golpe en el cabeza, producido con algún objeto contundente no determinado. El principal sospechoso es su ex pareja de 29 años. Ambos pertenecen a la parcialidad indígena mby’a guaraní. Maris Luz Domínguez Maris. 30 años. 7/7/2025. Sargento José Félix López (ex Puentesiño), en el departamento Concepción. La joven falleció tras recibir un disparo en la cabeza estando en su domicilio. El principal sospechoso es su concubino de 31 años quien fue rápidamente aprehendido por agentes de la policía. Según el informe médico, habría fallecido a raíz de un trauma de cráneo que derivó en un shock hipovolémico. Victorina González Peralta. 42 años. 7/7/2025. Saltos del Guairá, en el departamento Canindeyú. Murió a golpes, luego de una agresión en el cuello, según corroboró la Fiscalía. Su cuerpo fue encontrado después de casi un mes de desaparecida, enterrado en patio trasero de su vivienda. El principal sospechoso es su ex pareja, quien fue imputado por feminicidio y se pidió su prisión preventiva. Lucía Carolina Escobar Ortiz. 36 años. 12/7/2025. Pedro Juan Caballero, en el departamento Amambay. La mujer cursaba un embarazo de 6 meses y fue hallada con el 80% de su cuerpo calcinado. La víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad, sin domicilio fijo y con antecedentes de consumo de drogas. Días después agentes policiales detuvieron a un sindicado como principal sospechoso del crimen. Ana Liz Rocío Villalba. 36 años. 13/7/2025. Capiatá, departamento Central. Murió asesinada por su pareja al igual que su hija de 12 años y su madre de 80, en un caso de triple feminicidio que conmovió al país entero. El autor confeso de 23 años fue detenido en el lugar. El joven posee frondosos antecedentes y en mayo del año pasado había salido de prisión. Magdalena Villalba Acosta. 80 años. 13/7/2025. Capiatá, departamento Central. Al igual que su hija y su nieta murió a causa un traumatismo craneoencefálico. Según el informe forense en los tres casos las muertes fueron violentas provocadas por golpes en la cabeza realizados con un objeto sólido y sin filo. Niña de 12 años. 13/7/2025. Capiatá, departamento Central. Fue asesinada violentamente junto a su abuela y su madre por la pareja de ésta última. Tras el informe forense el autor confeso del crimen fue imputado por hecho punible de triple feminicidio y abuso sexual en niños. Mirna Soledad Cabrera. 17 años. 15/7/2025. Nueva Toledo, en el departamento Caaguazú. Cuando llegaba a una casa en la comunidad de Nueva Toledo con su hermana y una amiga, las tres fueron atacadas a tiros por la ex pareja de su hermana. Mirna murió al instante y su hermana tres días después. La amiga fue la única sobreviviente de este ataque. Fany Paola Cabrera. 24 años. 18/7/2025. Nueva Toledo, en el departamento Caaguazú. Fue atacada a balazos por su expareja en una comunidad indígena del distrito de Nueva Toledo y después de tres días en estado crítico falleció en el Hospital Distrital de Caaguazú. El autor del hecho se autoeliminó tras el ataque. Quedó huérfana una niña de un año hija de la pareja. Niña de 11 años. 21/7/2025. Fulgencio Yegros, en el departamento de Caazapá. Había desaparecido de su casa en horas de la siesta y fue hallada sin vida y con rastros de violencia, horas después por sus familiares. Dos hermanos fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido el crimen. El mayor de ellos ya había estado en prisión tras la denuncia de la niña 3 años antes por abuso sexual. Librada Celeste Pintos Román. 37 años. 31/7/2025. Asunción. Según el informe policial una pareja que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, discutió por la música que estaban escuchando, en un ataque de nervios el hombre trae combustible lo arroja sobre el equipo de sonido y le prende fuego estando la mujer al lado de dicho equipo. La misma sufrió quemaduras en el 85% del cuerpo y su fallecimiento se registró días después en el Hospital del Quemado. El hombre fue imputado por feminicidio.

AGOSTO