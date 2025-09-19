Piratas del asfalto: fiscal imputa a 13 presuntos integrantes de una banda criminal que planeaba asalto

Los ahora procesados habrían integrado la banda criminal para brindar apoyo logístico en el trasbordo de mercaderías que pretendían asaltar sobre la ruta Py07, en la zona del límite entre Alto Paraná y Canindeyú. La investigación está a cargo del fiscal Fidel Godoy, quien presentó la imputación por tentativa de robo agravado, asociación criminal, exposición a peligro en el tránsito terrestre y transgresión de la Ley de Armas.

Los procesados son Geovanni Ruiz Román (24), Lucas Natanael Brítez Villalba (21), Walter Samuel Maidana Cáceres (20), Marcelo Rubén Moray Godoy (29), Juan Cirilo Penayo López (21), Ronaldo Rafael Maidana Cáceres (28), Daniel Maidana Cáceres (26), Leandro Moisés Salinas Ascona (20), Carlos Antonio Cáceres (41), Albaro Daniel Alvarenga Fernández (18), Jonathan Fernández Martínez (23), Pedro Ignacio Acosta Agüero (34) y Juan Andrés Villareal Rodríguez (23).

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido minutos antes de las 02:00 de ayer, en el kilómetro 140 de la ruta Py07, colonia San Lorenzo, distrito de Minga Porã, límite entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

Querían atracar camión con mercaderías

Los sospechosos se encontraban apostados junto a cinco motocicletas y un vehículo Toyota Premio, color perla, matrícula AAMD-189. Mientras algunos permanecían al costado de la carretera, otros estaban a bordo de estos rodados, esperando el paso de un camión fletero de la empresa “Del Este Express”, que transportaba mercaderías diversas con destino a Salto del Guairá.

El objetivo de los imputados era presuntamente interceptar el camión, reducir al conductor, tomar el control del vehículo y trasladar la carga hacia otro camión Mercedes Benz, tipo 1113, color amarillo, matrícula AOH-028, que se encontraba en el lugar. Sin embargo, el plan fue frustrado mediante la intervención de los agentes policiales de la Subcomisaría N° 44 y de otras dependencias de la zona.

Durante el procedimiento, los miembros de la fuerza pública incautaron armas de fuego, vehículos, motocicletas, radios de comunicación, capuchas, quepis, tapabocas y otros elementos vinculados con la presunta actividad delictiva de los detenidos.

La Fiscalía considera que los imputados habrían conformado una asociación criminal estructurada jerárquicamente para la comisión de hechos punibles continuos, principalmente asaltos a transportadoras de mercaderías entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú.

Los elementos de convicción incluyen actas policiales, testimonios de los agentes intervinientes, instrumentos de comunicación y otros objetos materiales hallados en poder de los imputados, los cuales permiten sustentar objetiva y razonablemente la imputación.

El Ministerio Público solicitó un plazo de investigación de seis meses para concluir la etapa preparatoria, realizar todas las diligencias necesarias y consolidar la existencia de los hechos punibles y la presunta autoría de los sindicados. Por consiguiente, el fiscal Fidel Godoy solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de los 13 imputados.