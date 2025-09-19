Prisión por amenaza a periodista pedrojuanino

El detenido por la amenaza a un periodista es Saúl Humberto Ruiz Gauto, de 22 años, quien ya está recluido en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero por orden del juez de Garantías Álvaro Justo Rojas Almirón.

Saúl fue imputado por coacción grave por la fiscala de Derechos Humanos de Asunción, Zully Concepción Figueredo Silva, luego de ser capturado el miércoles último en su casa de Pedro Juan Caballero.

Según la investigación hecha por policías el Departamento Antisecuestro (Das), Saúl le envió mensajes a su tío materno, el periodista Aníbal Gómez Caballero, de 55 años, quien trabaja en radio América 94.9 FM de dicha ciudad fronteriza.

“Señor, usted cuide más su mandíbula y su lengua. Usted ni se imagina con qué clase de gente se está metiendo. No ganás ni perdés nada difamando a las personas, bandidos y a políticos. Esto es una advertencia. O usted se calla y no habla más de bandidos y políticos ahí de la ciudad de Pedro Juan Caballero o de lo contrario nuestra organización se encargará de tus nietos, luego de tus hijos”, dice supuestamente uno de los mensajes que recibió el periodista el 15 de agosto pasado.

“No creas que te salvarán tus amigos, conocidos, parientes, la prensa y mucho menos el que te está protegiendo, Juan Acosta. Así que piense bien señor. O se calla por su vida y la de su familia o pagarás las consecuencias”, dice el resto de la amenaza, según la denuncia que hizo el comunicador ante la Fiscalía.

Juan Acosta es el actual gobernador del departamento de Amambay.

En su relato, Aníbal Gómez Caballero consignó que “no tiene ningún tipo de problemas con bandidos ni políticos, a excepción del diputado nacional Santiago Benítez, por las críticas realizadas en su contra”.

La Policía informó haber encontrado en poder del joven el chip utilizado para la amenaza contra el periodista de radio América.