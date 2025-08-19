PJC: Periodista denuncia amenazas y apunta a diputado; legislador rechaza acusación y habla de montaje político

El periodista Aníbal Gómez Caballero, quien conduce un programa periodístico transmitido por una radioemisora de la ciudad de Pedro Juan Caballero, presentó una denuncia por coacción y amenaza ante la Comisaría 2.ª de esta ciudad. En el escrito expone los mensajes que recibió y dijo que el hecho ocurrió el viernes último en horas de la noche.

En su denuncia, el comunicador dejó constancia de que la única persona con quien tiene problemas es el diputado Santiago Benítez (ANR), según informó la Policía Nacional.

“Cuide su mandíbula y su lengua”

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Aníbal Gómez Caballero, uno de los mensajes dice: “Señor, usted cuide más su mandíbula y su lengua, ni se imagina con qué clase de gente se está metiendo”. Gómez Caballero agregó que en uno de los mensajes le mencionaron a su familia con términos amenazantes y advirtieron incluso con hacer “estallar” su camioneta.

Buscan amedrentar y coaccionar, dice

El comunicador afectado por la amenaza, Aníbal Gómez Caballero, señaló que esta es una forma de atentar contra la libertad de prensa. “Todo indica que es con la intención de amedrentar y coaccionar, dejar de tocar ciertos temas; hablaba de no difamar más a bandidos y políticos, que mis hijos y nietos pagarían las consecuencias”, expresó el comunicador.

Si bien el periodista no acusó de forma directa al diputado Santiago Benítez, recalcó que es la única persona con la que tiene problemas porque el legislador no acepta las críticas.

Diputado rechaza acusación y habla de montaje

El diputado Santiago Benítez (ANR) manifestó que la amenaza hecha pública se trata de un montaje en el marco de una persecución política de la cual el legislador dijo ser víctima. “Exijo al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a todos los organismos de seguridad, que se investigue, que se profundice y si eso se hace, te adelanto que si esto tiene algún resultado va a ser del entorno político, familiar o de amistad de Aníbal Gómez Caballero”, dijo, y expuso que todo se trataría de un montaje de parte del propio comunicador y su entorno..