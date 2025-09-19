Santa Rita: allanaron taller por comercialización irregular de autopartes

La Dirección de Desarmaderos de Automotores (DISA) y el Departamento de Control Automotores – Regional Alto Paraná, junto con agentes del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en el local Transporte y Taller Tucano S.A., ubicado en Santa Rita, en cumplimiento de la Causa N° 776/2025.

El procedimiento se llevó a cabo ayer jueves cerca del mediodía, bajo disposición del juez penal de garantías Bernardo Silva Vera, con intervención de la agente fiscal de la Unidad Penal N° 02, Dra. Rocío González.

Durante la inspección se verificaron numerosos vehículos de gran porte y autopartes, incluyendo camiones y semirremolques de las marcas Scania y Guerra, además de chasis sin numeración, ejes, diferenciales, tambores de freno y un motor completo cuya procedencia no figura en registros de Brasil.

Lea más: Caen tres de choferes por intento de hurto de etanol en General Morínigo

Taller sin habilitación

Según informó el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento de Control de Automotores, el establecimiento no contaba con la habilitación ni la documentación exigida por la Ley N° 3369/2007 para operar en el rubro de venta y desarme de autopartes, lo que motivó la clausura inmediata del local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El local no estaba inscrito para la venta y desarme de autopartes, y las piezas que tenían carecían de documentación respaldatoria sobre su procedencia. Por esta razón, se dispuso la clausura y la investigación continúa a cargo de la Fiscalía”, explicó Pereira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario detalló que, aunque algunas de las piezas provienen de vehículos de procedencia brasileña, no se registraron denuncias de robo ni en Paraguay ni en Brasil hasta el momento. Además, no se realizaron detenciones, ya que el allanamiento tenía como objetivo la verificación documental y el cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo forma parte de las acciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir la comercialización irregular de autopartes, reforzando el control sobre talleres y desarmaderos en todo el país.

“Se realizó un trabajo previo de inteligencia, luego se constató la transgresión a la ley y el Ministerio Público consideró pertinente solicitar la orden de allanamiento. Ahora, este local ya no podrá operar de manera irregular”, agregó Pereira.