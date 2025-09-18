Caen tres de choferes por intento de hurto de etanol en General Morínigo

La Policía Nacional detuvo a tres personas en un operativo realizado ayer miércoles a las 18:30, en el predio de la fábrica Petroquín S.A., ubicada en la compañía San Antonio, distrito de General Morínigo, departamento de Caazapá. Los aprehendidos son sospechosos de un presunto intento de hurto de etanol.

Los detenidos fueron identificados como Juan Daniel Estéche Páez, Juan Antonio Figueredo Pintos y Nery Alcidell López. Todos choferes que se encontraban al mando de camiones cisterna que presentaron irregularidades en el peso registrado al ingresar y salir de la planta, lo que despertó sospechas.

El hecho fue detectado por el fiscalizador de báscula Freddy Zamudio, quien informó sobre las inconsistencias al gerente de la fábrica, este último dio aviso inmediato a las autoridades.

Modus operandi

De acuerdo con el relato del fiscalizador, los choferes habrían utilizado un modus operandi consistente en falsear el peso de los camiones vacíos introduciendo agua en compartimentos ocultos. Luego, el agua era desechada para cargar una mayor cantidad de etanol, configurando así una maniobra de hurto.

En el caso de Estéche Páez, se hallaron bidones de 20 litros con agua en su caja de herramientas. Sin embargo, el mismo alegó que eran para “uso personal”.

Los vehículos implicados, un Scania blanco (chapa AXD 717), un Scania 380 blanco (chapa BNN 452) y un Scania R480 rojo (chapa AAJU 631), quedaron retenidos en el predio de la fábrica bajo resguardo del supervisor de seguridad privada.

El agente fiscal de turno de San Juan Nepomuceno, José Núñez, dispuso la aprehensión de los involucrados, quienes se encuentran en la comisaría local en libre comunicación, a disposición de la Unidad Penal de Turno. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.