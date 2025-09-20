Policía es condenado a 28 años por matar a docente

El crimen ocurrió el 1 de febrero del año 2023 en un auto estacionado en una vía pública de Loma Pytã de Asunción, en las inmediaciones del colegio San Agustín, donde víctima y victimario trabajaban.

La acusación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez refiere que José Morel, además de ser guardia de seguridad, era prestamista y una de sus clientes era la docente y directora de la institución, María Vega.

“Dentro de esta situación, la misma recibía constantes acosos y violencia sicológica y sexual de parte del ahora acusado”, dice el escrito.

En un primer juicio oral, el policía retirado fue condenado a 15 años de cárcel.

La Cámara de Apelaciones anuló la pena por falta de fundamentación.

Lo que consideró el tribunal de sentencia

El tribunal presidido por Christian González e integrado por Gloria Hermosa y Darío Báez llevó el nuevo juicio para medir la pena.

Los juzgadores tomaron en cuenta tres elementos para dictar la sentencia.

El primero fue las condiciones personales, culturales, económicas del policía.

El otro punto considerado fue las consecuencias que tuvo el hecho, y ahí se tuvo en cuenta que la víctima dejó huérfanas a dos niñas de 8 y 14 años. Además, toda una comunidad religiosa y educativa quedó afectada por el extremo cariño que le tenía su alumnado a la víctima, y por la participación muy activa de la docente en el ámbito religioso.

El tercer punto fue la intensidad con que actuó, ya que el condenado preparó el hecho, e intentó suicidarse.

Minutos antes del crimen llegaron al lugar los hijos del policía retirado.

Uno de ellos es el suboficial mayor de la Policía Nacional, Emigdio Javier Morel Pereira

El policía en actividad le pidió a su papá José Carlos que le entregara el revólver que tenía en la cintura y le advirtió que llamó al 911.

José Carlos se negó a entregar su arma a su hijo y regresó al auto donde instantes después le disparó a la docente en la cabeza.

Al escuchar la detonación, el suboficial mayor sacó prácticamente a la fuerza a su padre de adentro del coche, ya que estaba a punto de dispararse con la misma arma.