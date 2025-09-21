Falcón: hallan cuerpo parcialmente quemado en aparente hecho de homicidio

La Policía Nacional reportó un aparente hecho de homicidio tras el hallazgo este domingo, en horas de la mañana, del cuerpo sin vida y parcialmente quemado de un hombre en una zona boscosa a orillas del río Pilcomayo, en el distrito de José Falcón.

Personal de la Comisaría 6 de Falcón recibió una llamada alertando del hallazgo de un cuerpo a orillas del río en el barrio San Ramón y acudieron al sitio, donde hallaron el cadáver de una persona de sexo masculino quien luego fue identificada como Óscar Isaac Viera (50 años), con antecedentes por coacción sexual, hurto agravado y abigeato.

El informe policial indica que el cuerpo se hallaba parcialmente quemado y junto al mismo fue hallado un bidón de plástico con olor a combustible.

El cuerpo presentaba también una fractura en el brazo derecho y una herida cortante en el cuello, y los intervinientes hallaron rastros de sangre a unos 20 metros del lugar donde fue encontrado el cadáver.

Un aprehendido

Una persona fue aprehendida por la Policía con relación al hecho. El suboficial Jeremías Acosta, de la Comisaría 6, comentó a ABC Color que testigos y grabaciones de cámaras de seguridad indican que el aprehendido estuvo en compañía de la víctima anoche.

El caso está a cargo de la fiscal Norma Paredes, del Ministerio Público.