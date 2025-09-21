Video: dos muertos y seis heridos en triple choque sobre la Ruta PY03

Un violento accidente de tránsito registrado en la tarde del domingo sobre la ruta PY03, a la altura de su intersección con la calle Itapúa, dejó como saldo dos personas fallecidas en el lugar y al menos seis lesionadas. Un video muestra el momento exacto del impacto, que involucró a tres vehículos.

De acuerdo con el informe policial, el percance ocurrió alrededor de las 18:30. Un Toyota Vitz negro, conducido por Richard Eduardo Gómez Valdez (33), perdió el control e invadió el carril contrario, colisionando de forma frontal contra otro Toyota Vitz gris al mando del sargento primero Mario Andrés Madregal Villalba (26). En el mismo vehículo viajaba su madre, Elsa Ramona Villalba Páez (53).

Tanto Gómez Valdez, conductor del Vitz negro, como Villalba Páez fallecieron en el sitio del accidente.

El tercer vehículo afectado fue un Toyota Corolla dorado, cuyos ocupantes sufrieron diversas lesiones. Entre los heridos figuran Leyla Johana Villalba López (29), acompañante del militar, además de Eliana Elizabeth Echeverría Espínola (33), Juan José Espínola Medina (26) y Juan Gabriel González Cañete (40), este último conductor del Corolla, que dio resultado negativo a la prueba de alcotest y fue dado de alta posteriormente.

Intervención fiscal

La fiscal de turno, Carina Serón, explicó que ya cuentan con el video entregado por los familiares del militar, donde se observa con claridad cómo el automóvil negro cruza de carril y provoca el impacto.

“Seis personas fueron hospitalizadas y dos fallecieron en el lugar. El conductor del vehículo que ocasionó el accidente iba solo. Estamos aguardando los resultados de las pruebas para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol”, indicó.

El sargento Madregal Villalba permanece internado en el Hospital Militar, mientras que otros lesionados fueron derivados al Hospital del Trauma y al Hospital Central del IPS.

El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Barrial 7, con intervención de Criminalística y de la médica forense Sara Álvarez, quienes levantaron evidencias para el esclarecimiento del siniestro.