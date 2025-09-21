Terrible accidente deja como saldo tres fallecidos y tres heridos graves

El fatal accidente de tránsito sucedió aproximadamente a las 15:40 sobre la ruta PY03, a la altura del kilómetro 127 de la compañía Celador de este municipio, cuando el automóvil de la marca Toyota Vitz, color blanco, con matrícula AAAU-415, salió del carril y fue a parar en medio de un pequeño bosque ubicado al costado de la ruta, donde quedó volcado con todos los ocupantes.

Víctimas fatales

En el percance perdieron la vida tres personas y tres quedaron con graves heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como Florencia Castillo de Cáceres, de 49 años, domiciliada en Potrero Ybate; Gerónima Castillo González, de 42 años; y Alberto Jesús Zárate, de 48 años, ambos domiciliados en Ciudad del Este.

Heridos de gravedad

Entre los heridos graves se encuentran Nayeli Villalba, de 8 años; Nahiara Castillo, de 5 años; y Mario Romero, mayor de edad. Este último fue trasladado al Hospital de Traumas de la capital para su mejor atención, mientras que las otras personas se encuentran internadas en el hospital distrital de Santaní, adonde fueron trasladadas por los Bomberos Voluntarios y transeúntes que llegaron al lugar para auxiliar a los accidentados.

Lea más: Tres fallecidos en fatal accidente sobre la ruta PY03

Intervinientes

Intervinieron en el hecho efectivos de la Comisaría 12 de 25 de Diciembre, acompañados por el fiscal de turno de Santaní, fiscal Alexander Arguello, y el médico forense, Dr. Edgar Larrea. También se dio participación al personal de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el momento, no se maneja la causa del vuelco del vehículo involucrado en el lamentable episodio donde perdieron la vida tres personas jóvenes y otros quedaron con graves secuelas.