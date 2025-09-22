Joven fue asesinado durante el festejo de su cumpleaños en la Chacarita

Un joven de 19 años, identificado como Fabrizio Nicolás González, fue asesinado durante el festejo de su cumpleaños en el barrio Ricardo Brugada. El supuesto autor es el padrastro de la víctima, de nacionalidad colombiana, quien le propinó seis puñaladas.
“Tuvimos un incidente en una fiesta de cumpleaños realizada en el barrio Ricardo Brugada, sobre las calles Independencia Nacional y Florencio Villamayor. El hecho, que derivó en la muerte de un joven por arma blanca, se produjo a las 04:50″, explicó el comisario Víctor Presentado.
La víctima recibió seis cortes entre el cuello, parte de la espalda y el tórax. “El joven fue auxiliado por una patrullera y el autor del hecho fue su padrastro, Rafael Espinel, de 35 años de edad, quien presentó una herida, presumiblemente con arma de fuego, a la altura de la ingle”, indicó el uniformado.
El oficial confirmó que ambos estaban compartiendo en el festejo, pero hasta el momento no tienen mayores detalles del motivo por el cual se produjo el incidente.
“Estamos dando seguimiento con el fiscal de turno para saber el motivo de lo ocurrido y si existe alguna tercera persona implicada”, dijo.