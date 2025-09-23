Barrio San Francisco sigue siendo “zona roja” pese a promesas de seguridad

El Barrio San Francisco de Asunción continúa marcado por la violencia, pese a que en mayo pasado, el asesinato de un trabajador de delivery con arma de fuego conmovió al país y hubo promesas de mejora en la seguridad de la zona.

Los pobladores denuncian que la situación no mejoró y que el barrio sigue siendo considerado “zona roja” por plataformas de reparto y empresas de servicios.

“Hasta ahora seguimos con las consecuencias. Muchos deliveries directamente no quieren entrar, y a veces nos cancelan los pedidos por vivir acá”, relató Celeste Amarilla, vecina del barrio.

Tras el crimen del trabajador de delivery, la policía se hizo notar por algunas semanas, pero con el correr del tiempo los patrullajes se redujeron, según denuncian. “Al principio había recorridos normales, pero después fueron desapareciendo. Hay noches en las que no ves ni un patrullero”, lamentó.

Según refirió, hay un grupo de jóvenes armados que dispara al aire casi todas las noches. “No sé si son menores, pero nadie los controla. Eso genera miedo y nos impide dormir tranquilos”, agregó Amarilla.

Drogas y disputa de territorios

Según los vecinos, la inseguridad está vinculada a disputas por territorio en la distribución de drogas. “Ahora escuchamos disparos como advertencia o amedrentamiento”, explicó la entrevistada.

Lamentan además que sus denuncias suelen quedar en la nada. “La policía le echa la culpa a la Fiscalía y la fiscalía no hace caso. Tenemos pruebas, videos, pero nos dicen que no pueden hacer nada. Así es imposible”, señaló.