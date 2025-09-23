“Motochorros” asaltan a brasileños frente a estudio jurídico de la familia Riera

Datos preliminares dieron a entender que el asalto fue perpetrado pasada las 16:00 de hoy frente al estudio jurídico “Riera”, ubicado sobre la calle Iturbe entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno del microcentro de Asunción.

Los presuntos autores del ilícito fueron cuatro maleantes distribuidos en dos motocicletas y que las víctimas resultaron ser tres ciudadanos brasileños que son clientes del citado estudio jurídico, perteneciente la familia del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero.

Conforme a los datos policiales, los extranjeros llegaron al estudio jurídico a la hora indicada más arriba, a bordo de una camioneta Ram blanco 4x4 con chapa AAMU 972.

Apenas descendieron del rodado fueron sorprendidos por los malvivientes, quienes a punta de arma de fuego, les despojaron de sus relojes, aparatos celulares y otros objetos de valor. Luego abordaron sus respectivos biciclos y emprendieron a una rauda huida.

No llevaban dinero en efectivo

Un dato llamativo sobre el asalto fue que al parecer las víctimas no traían dinero en efectivo en grandes cantidades, lo que no justifica la aparatosidad del asalto. Además, los maleantes tampoco se llevaron una mochila que estaba dentro de la camioneta y contenía una notebook, según las fuentes policiales.

Intervinieron en el lugar de los hechos, efectivos policiales de la comisaría 3° de Asunción, Grupo Lince, Investigación de Delitos y Criminalística.

Los uniformados dialogaron con las víctimas y testigos e iniciaron el rastreo de las cámaras de circuito cerrado instaladas cerca del lugar del asalto para tratar de identificar a los maleantes.