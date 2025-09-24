Denuncian intento de rapto a estudiante frente a colegio en Villa Elisa

El pasado viernes, a la hora de salida de los alumnos de una institución educativa ubicada en Villa Elisa, departamento Central, se habría dado el intento de rapto de un estudiante de siete años, según consta en la denuncia ante la Policía Nacional.

La directora del colegio nacional ubicado en la Avda. Von Polesky casi Julia Miranda Cueto manifiesta que uno de sus alumnos fue víctima de un intento de rapto por parte de un adulto desconocido que intentó llevarlo bajo engaños.

Relata que el niño salió de la institución a la vereda, manifestando haber visto a sus padres, ya que una docente se encarga de abrir el portón para que vayan saliendo luego de que suene el timbre a las 11:00.

Lea más: Piden ayuda para localizar a adolescente con paradero desconocido

La denuncia policial señala que un hombre a bordo de una motocicleta se acercó al estudiante y le ofreció llevarle a su casa, pero él se negó en varias ocasiones y que incluso le ofreció golosinas a cambio de que se suba al biciclo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El niño se asustó y corrió hasta el lugar de trabajo de su madre, a unos 100 metros, hasta donde llegó muy agitado y comentó lo sucedido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La madre del estudiante acudió a la institución y a la Policía para realizar la denuncia.

Por su parte, la Policía Nacional dispuso la presencia de un agente del orden en la vereda de la institución educativa, como medida de prevención.