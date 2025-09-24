Piden ayuda para localizar a adolescente con paradero desconocido

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia hizo este miércoles un llamado a la ciudadanía pidiendo su colaboración en localizar a una adolescente.

Se trata de María de Jesús Vera Duarte, de 15 años, vista por última vez en la ciudad de Guarambaré.

Cuando fue vista por última vez, la adolescente vestía una campera de color azul oscuro con capucha y cierre con los colores del arcoíris, calzas de color marrón y zapatillas, según la información publicada por las autoridades.

Información sobre la ubicación de la menor puede ser comunicada a la línea telefónica 911 de la Policía Nacional o la línea 147 de “Fono Ayuda” del Ministerio de la Niñez.