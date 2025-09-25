Hallan muerto en el lago Ypacaraí a un hombre reportado como desaparecido

El mediodía de ayer miércoles, efectivos de la Comisaría 36 de Patiño, Itauguá, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agapito Mora Gómez (62), en aguas del lago Ypacaraí. El hombre estaba desaparecido desde el 22 de setiembre, cuando salió de su domicilio con destino a la playa municipal de la compañía Estanzuela para pescar.

La denuncia fue presentada por su sobrina, quien informó a la Policía que su tío no había regresado a su hogar y que sus familiares tampoco pudieron localizar la embarcación que solía utilizar.

En el marco de la investigación policial, los agentes conversaron con el dueño del bote de madera que habitualmente es utilizado por el desaparecido. El mismo confirmó que se lo había prestado al ahora fallecido para que realizara su actividad de pesca.

Tras la denuncia, la agente fiscal Fátima Britos, de la Unidad Penal N° 1 de Itauguá, ordenó activar la búsqueda en coordinación con la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios y el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional.

Los primeros rastrillajes se realizaron desde la tarde del 23 de setiembre con apoyo de embarcaciones, pero fueron interrumpidos por la falta de visibilidad y reanudados en la mañana del día siguiente. Finalmente, en horas del mediodía del miércoles, personal interviniente confirmó el hallazgo del cuerpo de Mora en inmediaciones del lago Ypacaraí.