Esta es la cantidad de policías que fueron asistidos tras la protesta de la “Generación Z”

El doctor David Torales, director del Hospital Rigoberto Caballero, informó que siete agentes policiales recibieron atención médica tras los incidentes registrados en la manifestación de la “Generación Z” del domingo. Todos presentaron lesiones traumáticas leves, principalmente golpes y escoriaciones, sin cuadros de gravedad.
Cuatro de los afectados fueron derivados al hospital: tres suboficiales mujeres de entre 27 y 29 años, y un suboficial de 26 años, identificado como Néstor Sánchez, quien sufrió un traumatismo facial con pérdida de piezas dentarias. “Fue el caso más delicado, pero ya recibió el alta y continuará su tratamiento de manera ambulatoria”, precisó Torales.
Atenciones médicas durante la marcha
Según el director policial, otros tres uniformados fueron atendidos por médicos de las ambulancias ubicadas en la zona de la protesta. Refirió, además que los agentes atendidos presentaban contusiones menores que no requirieron traslado ni internación.
El director del hospital confirmó que, en total, siete policías fueron asistidos tras la jornada, aunque todos fuera de peligro. “Las lesiones que recibieron son comunes en este tipo de enfrentamientos, pero no hubo casos graves”, concluyó.
