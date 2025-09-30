Policiales

Esta es la cantidad de policías que fueron asistidos tras la protesta de la “Generación Z”

El director del Hospital Rigoberto Caballero confirmó que los policías asistidos sufrieron golpes y heridas leves durante los incidentes. Subrayó que ninguno de los uniformados quedó hospitalizado.

30 de septiembre de 2025 - 21:21
Personas se enfrentan a integrantes de la Policía Nacional durante una manifestación este domingo, en Asunción. Juan Pablo Pino

El doctor David Torales, director del Hospital Rigoberto Caballero, informó que siete agentes policiales recibieron atención médica tras los incidentes registrados en la manifestación de la “Generación Z” del domingo. Todos presentaron lesiones traumáticas leves, principalmente golpes y escoriaciones, sin cuadros de gravedad.

Cuatro de los afectados fueron derivados al hospital: tres suboficiales mujeres de entre 27 y 29 años, y un suboficial de 26 años, identificado como Néstor Sánchez, quien sufrió un traumatismo facial con pérdida de piezas dentarias. “Fue el caso más delicado, pero ya recibió el alta y continuará su tratamiento de manera ambulatoria”, precisó Torales.

Atenciones médicas durante la marcha

Según el director policial, otros tres uniformados fueron atendidos por médicos de las ambulancias ubicadas en la zona de la protesta. Refirió, además que los agentes atendidos presentaban contusiones menores que no requirieron traslado ni internación.

El director del hospital confirmó que, en total, siete policías fueron asistidos tras la jornada, aunque todos fuera de peligro. “Las lesiones que recibieron son comunes en este tipo de enfrentamientos, pero no hubo casos graves”, concluyó.

