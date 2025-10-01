Policiales

Intendente de Villa Franca sufre accidente al impactar contra un caballo en ruta PY 19

VILLA FRANCA. El jefe comunal, Franco Rodrigo Leguizamón Wammann, resultó con lesiones leves tras colisionar con un animal equino en el kilómetro 75 de la ruta PY 19. El vehículo sufrió daños materiales de consideración.

Por Édgar Vázquez
01 de octubre de 2025 - 10:38
Así quedó el automóvil del intendente municipal de Villa Franca Rodrigo Leguizamón, luego de chocar contra un animal equino.
Un accidente de tránsito se registró en la noche del martes sobre la ruta PY 19, a la altura del kilómetro 75, cuando el automóvil guiado por el intendente municipal de Villa Franca, Franco Rodrigo Leguizamón Wammann, impactó contra un caballo que se cruzó repentinamente en la ruta.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 25ª de Villa Franca, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas. El jefe comunal conducía un automóvil Toyota Belta, año 2010, color plata, matrícula AAFX 021, con toda la documentación habilitante.

En el trayecto hacia su ciudad, se encontró con el animal al que no logró esquivar, lo que provocó la colisión.

El impacto causó daños múltiples en la parte frontal, parabrisas y techo del vehículo.

El animal, una yegua de pelaje rojizo sin marcas identificatorias, murió en el lugar.

Rodrigo Leguizamón fue auxiliado por personal policial y trasladado al puesto de salud local, donde recibió atención por lesiones leves, posteriormente fue dado de alta.

El procedimiento estuvo a cargo del suboficial principal Guido Borba y del suboficial primero Ilfo Martínez, quienes realizaron la inspección ocular, tomaron fotografías y comunicaron lo sucedido al agente fiscal Diego Benítez.

Por disposición del Ministerio Público, el vehículo fue entregado a su propietario en el estado en que se encontraba.

