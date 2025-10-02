Investigan presunto parricidio en Villeta

La Policía Nacional acudió al llamado de un hombre, propietario de un establecimiento en Villeta, ante el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de sus empleados. Se presume que se trata de un parricidio.

Ocurrió en el interior del establecimiento Granja Monte Velo, ubicado en la compañía Zanja Pytã, de la ciudad de Villeta.

La víctima fue identificada como Cristóbal Gómez (49), capataz del establecimiento y oriundo de Carapeguá.

El presunto autor es Rafael Gómez Tullo (19), hijo de la víctima, que también trabajaba en el mismo lugar. Inicialmente, se dio a la fuga apoderándose de un tractor marca John Deere; sin embargo, el mismo fue aprehendido en la vía pública del barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Carapeguá, donde además se procedió a la incautación del mencionado vehículo.

El parte policial señala que el propietario del lugar, Héctor Mereles, alertó a la Policía tras hallar el cuerpo en horas de la mañana de este viernes.

La víctima presenta una herida de bala en el ojo izquierdo, producida presumiblemente por una escopeta.

También intervino el Departamento de Criminalística, personal de Investigación de Hechos Punibles, personal del Departamento de Homicidios, Fiscalía de Villeta y un médico forense.