Conductor alcoholizado detenido tras accidente rutero que derivó en dos muertes en Cambyretá

La madrugada de este viernes se registró un accidente de tránsito con desenlace fatal en el kilómetro 11 de la ruta PY06, en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, en Itapúa. Se trató de una colisión frontal entre un automóvil y una motocicleta, en la que los dos ocupantes de la moto fallecieron en el lugar debido al fuerte impacto.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Valdez (33) y Efigenia Maidana Cáceres (35), ambos oriundos del barrio San Pedro de Encarnación, quienes viajaban a bordo de una motocicleta Star 150 cc de color rojo, sin chapa.

Según familiares, la pareja se dirigía al Hospital General de Itapúa para visitar a su nieta que acababa de nacer. El acceso al nuevo hospital queda a solo un kilómetro y medio del lugar donde sufrieron el accidente rutero.

El médico forense Aldo Von Knobloch diagnosticó la posible causa de muerte como “traumatismo grave” en ambos casos. Los uniformados especificaron que solamente el conductor del biciclo tenía puesto el casco protector.

El otro rodado involucrado sería un Toyota tipo Premio de color gris, con matrícula AASX 291, conducido por Raúl Vicente Maciel Benítez (32).

Detenido con alcotest positivo

Según los intervinientes de la comisaría local, Maciel indicó que viajaba desde Capitán Miranda con destino a su domicilio en el barrio Arroyo Porã. En la intersección con la calle República Argentina, se dispuso a girar a la izquierda, momento en que colisionó contra la motocicleta.

Los rastros hallados en el lugar indicarían que el conductor del automóvil habría invadido el carril contrario desde 70 metros antes de la intersección, tras toparse con unas lomadas ubicadas sobre la ruta. Los investigadores presumen que viajaba a alta velocidad.

El involucrado quedó detenido por disposición de la fiscal Cynthia Huespe, tras confirmarse que dio positivo al alcotest con resultado de 0,682 mg/l de alcohol en sangre. Además, los rodados involucrados quedaron incautados en la Comisaría 115ª.