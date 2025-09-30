Interpol detiene a un hombre buscado en Argentina por el abuso sexual de su nieta

Un hombre de 72 años fue detenido en la vía pública del barrio Santa Librada, del distrito de Cambyretá, cerca de las 18:20 de este martes. El procedimiento fue realizado por agentes de la oficina regional de Interpol en Itapúa.
La detención se efectuó en cumplimiento del oficio N.° 386 en la causa “Exhorto: T.T. sobre detención preventiva con fines de extradición”, firmado por la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez.
El septuagenario es requerido en Argentina por un caso ocurrido en 2021 en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La causa por la que es investigado es por “abuso sexual agravado con acceso carnal, por ser ascendiente y por resultar gravemente ultrajante, en al menos cinco hechos en concurso real entre sí, y en concurso real con corrupción de menores”.
Según los investigadores, el hombre habría abusado sexualmente de su nieta de 11 años en reiteradas ocasiones. El hecho tiene una expectativa de pena de hasta 35 años en el vecino país.
