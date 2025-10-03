Encuentran accesorios de celular en la celda de Tío Rico

El operativo en la celda de Tío Rico es encabezado por el fiscal Luis Fernando Escobar, con apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones y de Crimen Organizado. Durante el procedimiento, en el penal de máxima seguridad hallaron un libro del Código Procesal Penal, un cargador y un estuche de iPhone, un cable de máquina de afeitar y un billete de G. 100 mil.

El hallazgo de los accesorios de un celular implican la posibilidad de que Tío Rico haya tenido acceso a un aparato telefónico. Las evidencias serán analizadas por los investigadores a cargo del operativo.

Los intervinientes en estos momentos también inspeccionan las celdas aledañas a las de Tío Rico, en busca de más elementos que podrían estar relacionados con el crimen.

Video: así mataron a militar que evitó entrega de celular a "Tío Rico" en la cárcel

Moral Centurión fue atacado a balazos por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta cuando salía de la sede universitaria, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. La identidad fue confirmada por su hermano, quien acudió hasta el lugar del crimen.

Varios condenados tras denuncia de la víctima

El militar asesinado había cobrado notoriedad por denunciar al coronel Luis Belotto y a su esposa, Alba Ale de Belotto, quienes en 2023 intentaron introducir un teléfono celular al penal militar de Viñas Cue para “Tío Rico”.

El pasado 4 de septiembre, un Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez Brozón (presidenta), Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años de prisión al coronel Belotto, a su esposa y al abogado Miguel Mendieta por soborno agravado.

Matan a militar que denunció intento de entrega de un celular a "Tío Rico" en la cárcel

De acuerdo con la Fiscalía, los condenados ofrecieron G. 10 millones a Moral Centurión para ingresar el aparato telefónico a la cárcel, lo que él se negó a hacer y terminó denunciando.

Pese a que la familia denunció que ya había sido víctima de seguimiento y amenazas antes, las Fuerzas Militares hoy aseguraron que no tenían registros al respecto y por ello no le brindaron custodia ni trasladaron.