Policía investiga “amedrentamiento” previo al sicariato del militar

El subcomisario David Delgado detalló esta mañana que ya realizaron numerosas diligencias en esta primera etapa de investigación para dilucidar el crimen del teniente coronel Guillermo Moral, quien había denunciado un intento de soborno para hacer llegar un celular al narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico”.

Indicó que accedieron a la información de que el militar ya fue víctima de seguimiento y amedrentamiento en el año 2023. "Un vehículo que le cerró el paso a la víctima, es lo que refiere la denuncia", señaló con respecto a ese antecedente.

Agregó que están realizando pedidos de informes al respecto. Paralelamente, ya se procesaron las vainas incautadas en la escena del crimen y los resultados arrojarían datos importantes para la investigación, señaló.

Así también, contó que están pidiendo imágenes de circuito cerrado de los sitios que frecuentaba el militar, para confirmar la denuncia de su hermano respecto a que llevaban días siguiendo a la víctima.

“Se está haciendo todo que corresponde en cuanto a investigaciones preliminares. Se está haciendo seguimiento, creo que tendríamos novedades hoy y durante los próximos días”, adelantó.

Militar se negó a soborno

El teniente coronel Guillermo Moral Centurión fue quien había denunciado al coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Ale de Belotto por intentar ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

Precisamente, hace casi un mes, el 4 de setiembre, un Tribunal de Sentencia condenó a dos años de cárcel al coronel Belotto, a su esposa, y al abogado Miguel Mendieta por soborno agravado.

Moral Centurión fue asesinado ayer por la tarde frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Fue atacado a balazos por parte de dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.