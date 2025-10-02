Video: así mataron a militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico” en la cárcel

Un video de circuito cerrado reveló el momento en que el teniente coronel Guillermo Moral Centurión fue asesinado a balazos en la tarde de este jueves, frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.
Las imágenes muestran la camioneta Toyota Hilux Surf azul conducida por el militar circulando por la avenida frente a la institución, seguida pocos segundos después por dos hombres en motocicleta. El conductor vestía jean azul y campera negra, mientras que su acompañante llevaba una remera amarilla, short, zapatillas y ambos utilizaban cascos negros.
Cuando Moral Centurión se detuvo para estacionar en el paseo central, los presuntos sicarios aprovecharon la maniobra para acercarse al vehículo y abrir fuego. Uno de los disparos resultó letal y habría provocado la muerte inmediata del oficial.
La Policía Nacional analiza el material fílmico con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.
Antecedentes que marcan el caso
El caso genera fuerte repercusión debido a que Moral Centurión había denunciado al coronel Luis Belotto y a su esposa, Alba Ale de Belotto, por intentar introducir un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
El pasado 4 de setiembre, un Tribunal de Sentencia condenó a Belotto, a su esposa y al abogado Miguel Mendieta a dos años de cárcel por soborno agravado.