Video: así mataron a militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico” en la cárcel

Un video de circuito cerrado muestra cómo dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta siguieron y ejecutaron al teniente coronel Guillermo Moral Centurión frente a la Facultad de Derecho de la UNA. El crimen conmociona porque el militar había denunciado al coronel Luis Belotto en un caso de alto perfil.