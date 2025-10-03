Video: militar asesinado se había despedido de su remesa

Sicarios mataron este jueves al Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. El uniformado había denunciado al coronel Luis Belotto y a su esposa, Alba Ale de Belotto, por intentar ingresar un celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

A través de un video que circula por las redes, el cual se filmó el 7 de setiembre en la sede de la 3ª División de Infantería de Ciudad del Este, donde Centurión prestó servicio, se puede observar que durante un encuentro de su remesa 2003, este se manifestó que lo único que los podría separar es la muerte.

Hoy, a la luz de los luctuosos acontecimientos, sus palabras suenan premonitorias, y a una despedida rotunda.

“Quería reunirles para despedirme de todos ustedes y agradecerles por considerarme un amigo de ustedes. Entonces, les agradezco mucho esa confianza”, se escucha decir a Guillermo Moral en la primera parte del video. Por el contexto, se entiende que estaba agradeciendo a sus camaradas antes de volver a la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después, les solicita mantenerse unidos siempre. “Esto es hasta la muerte. Lo única cosa que nos puede separar a nosotros es, si Dios dice: ‘hasta acá tu peregrinar en esta tierra’”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Altos mandos castrenses desconocen amenazas previas a militar asesinado

El 4 de setiembre, un Tribunal de Sentencia presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años de cárcel al coronel Belotto, a su esposa, y al abogado Miguel Mendieta por soborno agravado.

Según la Fiscalía, los condenados habían ofrecido G. 10 millones al militar Guillermo Moral Centurión (hoy asesinado) para introducir un celular a la prisión de Viñas Cue.