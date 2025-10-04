Motociclista muere en accidente de tránsito en Pedro Juan Caballero

Un conductor de motocicleta, identificado como Vicente Oscirio Rojas, de 35 años, falleció este sábado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. El mismo había sido auxiliado hasta dicho centro sanitario en estado grave después de protagonizar un accidente rutero.

Según datos proporcionados por la Policía Nacional, el ahora fallecido, se desplazaba en su motocicleta sobre la Ruta PY05 cuando se produjo una violenta colisión contra otro biciclo que se encontraba estacionado en la banquina.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la ruta, localidad denominada Yvypé, perteneciente al distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Conductor del otro biciclo fue aprehendido

Desde la Subcomisaría N° 9 de Yvype, informaron que el conductor de la motocicleta que estaba estacionada y se vio involucrada en el mortal percance, fue aprehendido por disposición fiscal; se trata de Mario Danilo Barboza Jara, de 18 años, quien también tuvo lesiones leves. El mismo señaló a los intervinientes que el biciclo en el que circulaba la víctima no tenía prendidas las luces reglamentarias.

La Patrulla Caminera le practicó alcotest a Barboza Jara, que arrojó resultado negativo.