Video: incendio de gran magnitud consume taller de motos en Limpio

Un incendio de gran magnitud arrasó la madrugada de este sábado un taller de motocicletas y local de venta de repuestos y lubricantes, ubicado sobre la ruta Luque–Limpio, en el barrio Isla Aranda de la ciudad de Limpio. El siniestro consumió casi en su totalidad el establecimiento, dejando cuantiosas pérdidas materiales, aunque afortunadamente sin heridos.

La capitana Ana Techera, del Cuerpo de Bomberos de Limpio, explicó que las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran cantidad de productos altamente combustibles almacenados en el lugar, como aceites y lubricantes.

“Lastimosamente, el fuego avanzó muy rápido, justamente por los productos combustibles, lo que incluso alcanzó el cableado de alta tensión y nos retrasó muchísimo en el trabajo. Tuvimos que esperar al personal de la ANDE para resguardar la seguridad de nuestros bomberos”, indicó.

Por la magnitud del incendio, se activó un operativo de apoyo interinstitucional, con la participación de compañías de bomberos de Luque, Zeballos Cué y otras localidades cercanas. A pesar de los esfuerzos, las llamas consumieron casi por completo el taller. Tras un arduo trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego.

No hubo víctimas

El propietario del negocio, Juan Carlos Villalba, relató los momentos de desesperación que vivió junto a su familia al momento del siniestro:

“Estábamos arriba en la vivienda con mi señora y mi nieto cuando escuchamos un ruido muy fuerte, creemos que fue un cortocircuito. Al bajar ya vimos el humo y las llamas. Tratamos de apagar, pero fue imposible, el fuego era impresionante. Gracias a Dios pudimos salir todos”, expresó visiblemente afectado.

Villalba lamentó que el fuego haya destruido mercaderías recién adquiridas: “Tenía muchísima mercadería, más de treinta cajas de aceite, cascos, cubiertas, computadoras. Es una pérdida económica enorme, porque hace más de 15 años que trabajamos y en media hora todo desapareció”, agregó.