Bomberos controlan un principio de incendio en un depósito de Asunción

El teniente Paul Ever Cáceres Romero, de la Primera Compañía Bomba Asunción, explicó que la alerta de incendio se recibió a través de la central de alarmas, que reportó humo en el sitio. “Fue un principio de incendio de parte eléctrica. Había humo, sí, estaba saliendo humo, no con mucha intensidad, pero sí estaba saliendo”, detalló en entrevista para ABC TV.

Los bomberos tuvieron que forzar el acceso para ingresar al lugar. “Cortamos una parte de la puerta metálica para poder acceder al interior. Encontramos un pequeño foco de incendio en proceso, pero se llegó a tiempo, por suerte”, agregó.

Detalló que se trata de un depósito, en el cual hay muchos materiales altamente combustibles, lo que incrementaba el riesgo de propagación. Sin embargo, la rápida intervención permitió sofocar el foco principal y asegurar la zona.

Sin mayores daños gracias a la rápida detección

En coordinación con los bomberos, se solicitó la presencia de técnicos de la ANDE para realizar verificaciones eléctricas y labores de prevención, detalló el periodista de ABC, Wilson Cardozo.

“Afortunadamente, ya está controlado, no pasó a mayores”, remarcó Cáceres Romero, destacando la importancia de la rápida respuesta.

El siniestro no dejó heridos y el depósito permanece bajo verificación para terminar el enfriamiento y descartar riesgos adicionales.