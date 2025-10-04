Ypané: condenan a 15 años de cárcel a un hombre por homicidio

El Ministerio Público, mediante el fiscal Evergisto Gauto, logró una condena de 15 años de pena privativa de libertad contra Pedro Villalba Saldívar, quien fue declarado culpable de un homicidio doloso.

El caso se había registrado durante la madrugada del 8 de mayo de 2022 en Ypané, aproximadamente a la 01:30 horas, cuando Villalba mantuvo una discusión con Rodrigo Venancio Quiñónez.

Como parte del altercado, el ahora condenado utilizó un cortaplumas para atacar en el pecho a la víctima y su fallecimiento se dio a raíz de esa herida.

El Tribunal de Sentencia de Luque estuvo presidido por la jueza Magdalena Dos Santos, quien valoró las pruebas documentales, testificales y periciales ofrecidas en el juicio oral y público, por lo que dictó la sentencia de 15 años de prisión en contra del hombre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Refuerzan operativos en busca de los asesinos del teniente coronel Guillermo Moral