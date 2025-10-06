Accidente frontal entre camioneta y camión en Ñemby dejó dos heridos

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes sobre la ruta PY01 (ex Acceso Sur), a la altura de su intersección con la calle Juana Paula Carrillo, en la ciudad de Ñemby.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Volkswagen Amarok y un camión tipo Canter con carrocería de madera, cuyos conductores resultaron heridos tras el choque frontal.

De acuerdo con el informe del oficial Nelson Caballero, de la Comisaría 7ª Central, el accidente se habría producido cuando el camión, al intentar desviar a una motocicleta, cruzó el paseo central e impactó de manera frontal contra la camioneta que circulaba con dirección a Asunción.

Conductores resultaron heridos

El conductor del camión, identificado como Ysmael Maidana (42 años), sufrió lesiones de mayor gravedad y fue derivado al Hospital de Traumas. Por su parte, el conductor de la camioneta, Alejandro Paiva (43 años), fue trasladado al Hospital IPS Ingavi, con heridas leves.

En la camioneta viajaba un acompañante que no sufrió lesiones, mientras que el conductor del camión se encontraba solo al momento del hecho.

El accidente ocasionó un importante embotellamiento en la zona, que fue subsanado con apoyo de las comisarías aledañas.