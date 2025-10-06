Cierre del Buen Pastor: ministro asegura que se elimina el hacinamiento entre reclusas

El Ministerio de Justicia llevó adelante, entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, un gran despliegue policial y militar en la penitenciaría de mujeres El Buen Pastor, en Asunción, con el objetivo de descongestionar el recinto y trasladar a más de 500 reclusas a otros centros penitenciarios.

El titular de la cartera, Rodrigo Nicora, explicó que el procedimiento se enmarca dentro del Operativo Umbral 2.0 y forma parte de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria impulsado por el Gobierno Nacional.

“A las 569 mujeres que se encontraban en el Buen Pastor, se sumaron 93 mujeres privadas de libertad que se encontraban en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, donde también fueron remitidas mujeres con vulnerabilidad y niños para darle un mejor contexto de encierro”, expresó el Ministro de Justicia.

Este operativo fue posible gracias a la buena coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.

Estuvieron empleados 400 efectivos de la Policía Nacional y 520 agentes de las Fuerzas Armadas. Además, 90 funcionarios administrativos del Ministerio de Justicia y 200 agentes penitenciarios.

“A partir de ahora se elimina el hacinamiento en el sistema penitenciario de mujeres, con este nuevo complejo que tiene una capacidad para 1.237 mujeres privadas de su libertad”, remarcó Nicora.

En lo que respeta al lugar, explicó que tiene tecnología de punta para controlar mejor el sistema de ingresos y controles internos. “Tenemos equipamiento de primer nivel para estudio, capacitación y también para los programas laborales de reinserción social”.

Las mujeres embarazadas o con niños fueron trasladadas a la penitenciaría de Coronel Oviedo, Serafina Dávalos. “Esta es una infraestructura con otro tipo de implementos que hace que los niños que se encuentran en contexto de encierro no sientan el rigor ni el ambiente de un centro penitenciario”.

Con respecto a las mujeres consideradas de alta peligrosidad, Nicora comentó que ya fueron trasladadas en un operativo previo, ya hace varios meses, a Emboscada.