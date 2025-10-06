Trasladaron a más de 500 reclusas del Buen Pastor en un megaoperativo militar y policial

El Ministerio de Justicia llevó adelante entre la noche del domingo y la madrugada del lunes un gran despliegue policial y militar en la penitenciaría de mujeres El Buen Pastor, en Asunción, con el objetivo de descongestionar el recinto y trasladar a más de 500 reclusas a otros centros penitenciarios.

El titular de la cartera, Rodrigo Nicora, explicó que el procedimiento se enmarca dentro del Operativo Umbral 2.0 y forma parte de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria impulsado por el Gobierno Nacional.

“Queremos informar a la ciudadanía y a los familiares de las mujeres privadas de libertad que se encuentran hoy en El Buen Pastor que este es un procedimiento previamente planificado, que se está desarrollando de manera calma, ordenada y tranquila. Las mujeres están colaborando al 100 % y están contentas porque se está cumpliendo una promesa de tenerlas en mejores condiciones”, señaló el ministro.

Nicora destacó que el operativo se diseñó en coordinación con el Consejo de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y aseguró que se trata de un “antes y un después” en la administración del sistema penitenciario femenino en el país.

El traslado, según el ministro, marca el inicio de una nueva etapa que incluye infraestructura de primer nivel y mayor seguridad tanto para las internas como para la ciudadanía.

Detalles del operativo en conferencia de prensa

Los detalles sobre los centros de reclusión a los que fueron trasladadas las internas se darán a conocer en una conferencia de prensa prevista para este martes a las 07:30 en Mburuvicha Róga, informó la cartera de Justicia.