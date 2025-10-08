Cae en Villa Elisa el presunto asesino de un recolector de latitas

El joven detenido por la Policía hoy en Villa Elisa con relación al crimen ocurrido en Tablada Nueva en setiembre pasado es Natanael De Jesús Rolón Valdez, de 21 años.

El sospechoso estaba en compañía de Mia Daniela Morel Roa (19), quien cuenta con una orden de búsqueda y localización emitida el 21 de mayo del 2021, según confirmaron voceros de la comisaría 17° Central del barrio San Isidro de Lambaré.

De acuerdo con el relato de los agentes del departamento de Investigación de Homicidios de la Policía, Natanael De Jesús formaba parte de una banda integrada por otros tres delincuentes que se dedicaban a asaltar a vecinos del barrio Tabalada Nueva.

Sus principales víctima eran las personas que estaba regresando a sus domicilios o salían de sus casas rumbo al trabajo.

Víctima presenció asalto en Tablada Nueva

Precisamente en la madruga del lunes 8 de setiembre pasado, David estaba juntando latitas de la calle cuando sin querer presenció un asalto a mano armada en perjuicio de un transeúnte perpetrado por los cuatro maleantes.

Sin embargo, estos también se dieron cuenta de que el recolector presenció el golpe, por lo que comenzaron a perseguirlo hasta alcanzarlo.

Captura en Villa Elisa

Supuestamente fue Natanael De Jesús quien, armado con un puñal, se abalanzó sobre el recolector y le aplicó más de 20 heridas, las que le causaron la muerte en cuestión de segundos a David, quien hacía apenas unos días había salido de la cárcel.

Desde ese momento Natanael De Jesús abandonó Tablada Nueva y permaneció ocultó hasta esta mañana, cuando patrulleros de la comisaría 17 ° Central lo interceptaron sobre la calle Génova casi Arroyo Fortín, barrio Villa Bonita, de Villa Elisa.