Incautan un revólver y droga tras detención de tres presuntos microtraficantes en Encarnación.

Agentes Especiales del Departamento Regional N° 3 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el fiscal Enrique Fornerón, realizaron un allanamiento a una vivienda del barrio San Pedro de Encarnación, donde operaba un grupo presuntamente dedicado a la distribución de drogas a nivel barrial.

Durante la intervención se incautaron 102 porciones de pasta base de cocaína, totalizando 26 gramos, equivalentes a más de 500 dosis de droga retiradas de circulación, según el informe de la Senad.

En el procedimiento se logró la detención de tres personas, identificadas como Marcos Javier Irala Castillo (36), Daniel Cubilla Maidana (32) y Janela Isabel Martínez Rodríguez (23). Según los investigadores, presuntamente integraban una red local de distribución de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Lea más: Video: estaba robando en una iglesia y quedó atrapado en el techo

Evidencias incautadas

Además, fueron incautados un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, tres teléfonos celulares, una motocicleta, dos balanzas de precisión, armas blancas de fabricación casera y dinero en efectivo, que totalizó G. 790.000, además de otros elementos utilizados para el acopio y distribución de drogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo incautado, así como también los detenidos, fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público.