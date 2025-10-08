Policía de Perú ahora se niega a pagar la recompensa por El Monstruo

Erick Luis Moreno Hernández, peruano, de 34 años, alias El Monstruo, el criminal más buscado de Perú, fue capturado el 24 de setiembre pasado por la Policía de nuestro país en una casa alquilada en la ciudad de San Lorenzo.

La localización de El Monstruo se produjo gracias a los datos que dio un informante paraguayo cuyos datos fueron enviados incluso antes de la detención por el jefe de Crimen Organizado de Paraguay, comisario principal Luis López, al jefe de Crimen Organizado de Perú, coronel José Manuel Cruz Chamba.

Ahora, tras la captura de El Monstruo, entonces, el informante paraguayo debería cobrar los 1.000.000 de soles peruanos ofrecidos como recompensa por el Gobierno de Perú.

Ese dinero equivale a unos 288.000 dólares americanos o al menos 2.030.000 de guaraníes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, según declaró aparentemente el coronel Cruz a la prensa peruana, el propio Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, habría planeado su captura en Paraguay para quedarse con la recompensa ofrecida por su cabeza y después compartir el dinero con su amante paraguaya, Dahiana Jazmín Martínez Valdez, de 25 años, quien estaría embarazada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El coronel Cruz dijo a un canal de televisión de Perú que la paraguaya “estaba utilizando el sistema financiero para que se cobre el dinero producto de las extorsiones y muertes” de la banda de El Monstruo, aunque después también dio por sentado que ella es la que va a recibir el dinero de la recompensa.

Video: Captura de “El Monstruo”: Policía paraguaya desmiente a su par de Perú

“Esa mujer que está detrás de esta pretensión de cobrar, ¿correspondería que se le pague?”, se preguntó el coronel de la Policía peruana.

Al respecto, el jefe de Crimen Organizado de Paraguay, Luis López, aclaró ayer que Dahiana no es la informante que ayudó a la captura de El Monstruo y que el coronel Cruz lo sabe bien.

Inesperadamente, el coronel Cruz acusó públicamente a su homólogo paraguayo Luis López de ser un estafador, impresentable e infame, ya que este último había declarado que la Policía Nacional de Perú no solo no ayudó en la detención de El Monstruo, sino que además aparentemente le avisaba cada vez que iban a hacer una operación en su contra.

Video: Así cayó “El Monstruo” en Paraguay: líder criminal contaba con complicidad de policía peruana

Policía de Perú se resiste a pagar recompensa por El Monstruo

Para los policías paraguayos, sus pares peruanos claramente ahora se resisten a pagar la recompensa que habían prometido.

Erick Luis Moreno Hernández se halla recluido en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, mientras se tramita su extradición a Perú.

Lea más: Encierran en una cárcel de máxima seguridad a El Monstruo de Perú

Paralelamente, la Policía de nuestro país sigue analizando los cuatro celulares de El Monstruo que fueron incautados durante su captura y que contendrían información sobre los policías corruptos que lo protegían desde su país.