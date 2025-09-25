El Monstruo no quiere volver a Perú y quedará en Emboscada

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, alias El Monstruo, de 34 años de edad, nació el 15 de marzo de 1991 en la ciudad de Ica, a 300 kilómetros de Lima, la capital de Perú.

Su captura se produjo el miércoles a las 22:30, cuando un equipo de la Policía Nacional (PN) irrumpió en una casa alquilada de la calle Violeta entre Caaguazú y Amambay, en el barrio Mita’i de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay.

El inmueble intervenido queda en la en las coordenadas 25° 22’ 50″ S, 57° 30′ 38″ W.

La información sobre el paradero del extranjero fue recibida y procesada por policías de la oficina de Investigaciones del departamento de Amambay, quienes viajaron 465 kilómetros desde su base de la ciudad de Pedro Juan Caballero para efectuar el procedimiento en el municipio de San Lorenzo.

El allanamiento fue apoyado por policías de la división de Inteligencia de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles (DIHP) y de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible (SIU).

El peruano estaba viendo la televisión cuando se inició el procedimiento. Lo acompañaba una joven paraguaya con la que estaba en pareja desde hace pocas semanas. De hecho, la casa fue alquilada solo cinco días antes.

Quería saber quién lo delató

El extranjero estuvo escondido hasta hace poco en la zona de Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná, en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, todo esto según los agentes que lo apresaron.

El Monstruo no tuvo oportunidad de oponer resistencia. Lo redujeron entre 10 policías que entraron en la primera línea, aunque la propiedad estaba cubierta por otros 40 agentes. El criminal peruano ni siquiera tenía armas.

Lo primero que preguntó cuando lo esposaron fue quién lo delató. Cuando le contestaron que había una recompensa por su cabeza, ofreció quintuplicar el monto si le informaban el nombre de la persona que lo entregó. También planteó pagar a los uniformados para que lo dejaran en libertad.

En su país, hay una recompensa de 500.000 soles por su cabeza, el equivalente a casi 150.000 dólares, que va a ser reclamada por la persona que lo delató en Paraguay.

Le ayudaban los policías de su país

El Monstruo dijo que la Policía de Perú es la más corrupta y que por eso lo acusan de todo lo que pasa en su país. Negó varios de los crímenes que le atribuyen.

Ya en horas de la mañana de hoy jueves, en su lugar de reclusión, en Asunción, dijo a los periodistas que estaba escondido en Paraguay hace dos años por su seguridad, ya que sus enemigos peruanos quieren matarlo.

Se preocupó por aclarar que nunca estuvo en Brasil, donde lo acusan del asesinato de un policía, pero reconoció que vivió un tiempo en Bolivia.

“Yo quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más. Como estoy quemado, y la Policía (de Perú) no tiene a quién culpar, todo me lo enrollan a mí”, declaró.

Cuando le preguntaron cuáles son los hechos que él reconoce, respondió que “eso quisera hablarlo en la Corte de mi país”.

También le consultaron si aceptaría la extradición a Perú. “No quisiera, pero va a ser así. Yo soy un delincuente y el Estado puede más”, respondió.

En otro momento, los periodistas paraguayos le preguntaron si es cierto que recibía ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sin perder tiempo dijo que “siempre”. Después le preguntaron si esa ayuda de los policías de su país era su mayor protección y manifestó que “así es”.

Prisión preventiva

Los jueces Clara Ruiz Díaz Parris y Francisco Acevedo Morel decretaron su prisión preventiva con fines de extradición en las dos causas por las que Perú había pedido su captura a Paraguay.

Una es por un caso de asalto a un taxista, ocurrido en 2017, hecho por el que incluso ya está condenado a 12 años.

La otra es por el secuestro exprés de una empresaria, registrado en 2024, por la que pidieron un rescate de 2 millones de soles, el equivalente a 570 mil dólares, hecho por el que nunca pudo ser procesado.

El Monstruo pidió no ser extraditado porque dice que lo van a liquidar en su país.

Cédula y pasaporte falsos y molestia de policías paraguayos

La Policía de nuestro país halló en poder de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, una cédula y un pasaporte peruanos falsos.

Ambos documentos tienen su foto y lo identifican como Pierré Jesús Neciosup, de 32 años, aunque claramente son una pésima imitación de las auténticas.

Por este delito, El Monstruo también podría ser procesado en Paraguay, pero la tendencia es que “lo perdonen” y en cambio agilicen su entrega a Perú.

Cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron este jueves a Paraguay.

Hubo molestias de la Policía de Paraguay contra la Policía de Perú porque estos últimos se atribuyeron en su país el mérito de la captura de El Monstruo, cuando en realidad no hubo ningún tipo de colaboración.