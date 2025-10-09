Interpol detiene a sexagenario requerido en Argentina por el abuso sexual de sus nietas.

El procedimiento para la detención de un hombre de 67 años se realizó a las 13:20 de este jueves, en la vía pública de la compañía rural Yaguarasapá, del distrito de Pirapó, en el departamento de Itapúa.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Interpol, en cumplimiento del Oficio Judicial Nº 1020 de exhorto de detención con fines de extradición, emanado del Juzgado Penal de Garantías de Asunción Nº 10, a cargo de Mirko Valinotti.

Sobre el sexagenario recae una causa en la República Argentina por el supuesto hecho de abuso sexual de niños. Es investigado en dos causas caratuladas como “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual con acceso carnal”, ambos doblemente agravados por el vínculo y la convivencia preexistente.

Según el informe de los intervinientes, el hombre habría abusado de sus dos nietas entre los años 2018 y 2022: la más pequeña, desde los 7 hasta los 10 años; y la otra, desde los 10 hasta los 13 años, conforme a la notificación roja de pedido de captura internacional.

Los hechos investigados habrían ocurrido en la ciudad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde residía con una de sus hijas y sus nietas. El detenido es de nacionalidad paraguaya.

El hombre se expone a una pena de hasta 20 años de prisión, según lo expuesto en el pedido de extradición solicitado por la justicia argentina.