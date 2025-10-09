Sin resultados sobre la búsqueda de los sicarios del teniente coronel Moral

César Silguero, nuevo subcomandante de la Policía Nacional, aseguró que hay avances en la investigación del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido recientemente en manos de dos sicarios, pese a que aún no han logrado localizar a los sospechosos.

“Tuvimos avances muy importantes en las primeras horas, están identificados los responsables en principio, de acuerdo al informe preliminar presentado por una de las unidades a cargo”, señaló.

El oficial aseguró que la búsqueda de los dos sospechosos es intensa y está a cargo de un grupo especial, bajo la supervisión del Ministerio Público. Además, destacó que también se está trabajando en la conexión con los posibles autores intelectuales del crimen.

Temor por la seguridad de los sicarios

Consultado sobre la posibilidad de que los sicarios sean silenciados, Silguero respondió que “es una de las posibilidades” y que esperan localizarlos pronto. “Vamos a seguir haciendo la búsqueda con todo el equipo multidisciplinario a cargo”, declaró.

Aseguró que se continúan coordinando todas las tareas necesarias para capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia, y que las unidades especializadas consideran que los sospechosos aún permanecen dentro del país.

¿Se sabe algo del autor intelectual?

Con respecto a las hipótesis de quién podría ser el autor moral, el subcomandante manifestó que hay varias líneas investigativas y que están en una etapa incipiente. Destacó que se han incautado varios elementos que están siendo analizados por un equipo multidisciplinario de la Policía y la colaboración de fiscales coadyuvantes, para vincular a los responsables materiales con la orden de llevar adelante el ataque.

Finalmente, aseguró que confían en que pronto se localizará y detendrá a los responsables, así como en avanzar en la investigación sobre los mandantes del crimen.

Los dos sospechosos

El pasado sábado, la Policía informó que, gracias a grabaciones de cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar del crimen, logró identificar a los supuestos atacantes: Rogelio Lemuel Díaz (18 años) y un adolescente de 16 años, quienes continúan prófugos.

Ya se hicieron varios allanamientos, pero hasta el momento nada se sabe del paradero de los mismos.

El teniente coronel Moral falleció el pasado jueves en horas de la tarde frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en plena vía pública.