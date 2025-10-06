La declaración de Moral fue “contundente” para condena por soborno en caso Tío Rico

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción integrado por los jueces Ana Rodríguez (presidenta), Elsa García y Ubaldo Garcete, puntualiza en la Sentencia Definitiva N° 419 de fecha 8 de setiembre de 2025, que la declaración del teniente coronel Guillermo Moral en el juicio oral fue “contundente” para la condena a 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la pena, al Cnel. Luis Belotto, su esposa Alba Lidia Ale de Belotto y el Abg. Miguel Mendieta.

Lea más: Celular para Tío Rico: condenan a tres por sobornar a militares de Viñas Cue

“En cuanto a la supuesta inexistencia de ofrecimiento de dinero, este Tribunal ha precisado que el testimonio de Guillermo Moral (...) fue conducente y directa en vista de que narró los hechos que presenció personalmente, y no fue (en ningún momento) debilitado”, resalta parte del fallo condenatorio.

De hecho, la denuncia de Moral fue la que motivó la investigación del caso “un celular para Tío Rico”, en el que se probó el ofrecimiento de G. 10 millones por parte del Cnel. Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale, por insistencia del Abg. Miguel Mendieta; para que Moral entregue un celular a Miguel “Tío Rico” Insfrán, en mayo de 2023, cuando el presunto narcotraficante cumplía su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Intermediario de Mendieta

En cuanto a la actuación del Abg. Miguel Mendieta, condenado por el hecho de soborno agravado en calidad de instigador, el Tribunal de Sentencia destaca que con la pericia de los celulares de los ahora condenados y con las imágenes de las cámaras de seguridad, quedó probado que el letrado contactó con Luis Belotto y organizó los primeros encuentros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Así mataron a Guillermo Moral: la secuencia de lo que se sabe hasta ahora del atentado

Siguiendo con los hechos probados en juicio respecto a Mendieta, el tribunal resalta que Guillermo Moral, en su declaración en el juicio oral, destacó que si bien él no recibió directamente de parte del letrado el ofrecimiento de “la plata”, remarcó que fue el abogado quien tenía al Cnel. Luis Belotto como su intermediario.

Asimismo, el Tribunal de Sentencia resalta que el Abg. Miguel Mendieta indujo a la pareja, desde su primera intervención para contactar con Belotto y su esposa, y que el letrado impulsó la conexión inmediata de los mismos con Moral.

Ofrecimiento de dinero denunciado por Guillermo Moral

El 26 de mayo de 2023 Luis Belotto se encontró con Moral en un surtidor ubicado frente a la entrada del Jardín Botánico de Asunción, donde a las 21:55 Belotto le entregó un celular Iphone para Tío Rico y un sobre cerrado con fajos de dinero.

Lea más: Allanan viviendas de sospechosos del asesinato de Guillermo Moral

Moral se negó, la esposa de Belotto insistió con la entrega, pero el militar volvió a rechazar el soborno.