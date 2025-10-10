Tras designación del subcomandante, ahora completaron la nueva cúpula policial

Los nuevos directores generales de la Policía Nacional son los comisarios generales inspectores Feliciano Martínez Peña, de Prevención y Seguridad; Marcelino Espinoza Medina, de Investigación Criminal; Ángel Franco Muñoz, de Inteligencia Policial; Ignacio Ramón Muñoz, de Talento Humano; Pablo Fredy Ortiz González, de Justicia Policial; Luis Ramón Bazán Rojas, de Asuntos Internos; Brígido Ernesto Ojeda Báez, de Instituto Superior de Educación Policial; José Concepción Vera Gamarra, de Administración y Finanzas, y David Mariano Torales González, de Sanidad Policial.

En cuanto a la especialidad de Prevención y Seguridad, los nuevos directores departamentales Juan Ramón Agüero Ríos, de Asunción; Mariano Echeverría Acosta, de Concepción; Enrique Martínez Sugasti, de San Pedro; Hugo Humberto Díaz Alcaraz, de Cordillera; José María Martínez Alcaraz, de Guairá; Jorge Ramón Aquino Aguayo, de Caaguazú; Néstor Ramón Agüero Fernández, de Caazapá.

Este último, Néstor Agüero, había sido destituido de su cargo de jefe de Antinarcócitos en 2023 luego de cambiar su versión original para supuestamente “maquillar” la muerte de uno de los agentes a su cargo en un confuso incidente en Capitán Bado.

La lista de directores departamentales sigue con Hilario Godoy Mantefli, de Itapúa, y Mirtha Beatriz Ramos de López, de Misiones; Juan Carlos Valdez Ojeda, de Paraguarí; Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, de Alto Paraná; Eladio Rubén Martínez Reyes, de Central; Martina Ramona Trinidad Ortellado, de Ñeembucú; Osval Lesme Mendoza, de Amambay; Ricardo Orué Salinas, de Canindeyú; Félix Erico Santacruz Hermosa, de Presidente Hayes; Wilfrido Meza Román, de Alto Paraguay, y Julián Galeano Duarte, de Boquerón

En la especialidad de Investigación, algunos de los nuevos directores son Javier Orlando Flores Gamarra, de Investigación de Hechos Punibles; Juan Alejandrino Pereira Aguilar, de Antisecuestro y Antiterrorismo; Édgar Rolando Benítez González, de Crimen Organizado, y Reinaldo Delgado Arce, de Desarmaderos de Automotores.

Este último, Reinaldo Delgado, había sido destituido en 2023 de su cargo de jefe de Investigaciones de Canindeyú por supuestamente mentir al propio comandante Carlos Benítez para proteger al criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, pese a que este había tomado de rehenes a cuatro policías en Yby Pytá.

Otros directores de la Policía son Ramón Escobar Rolon, de Tecnología de Información; Christian Javier Ramírez Aguilera, de Producción de Información; Francisco Rubén Ávalos Barrios, de Operaciones Tácticas; Luis Justiniano Barrios, de Bienestar Policial; Bruno Sócrates Monges Gómez, de Planificación Estratégica; Jesús María Báez Céspedes, de Logística y Abastecimiento; Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas, de Protección Integral de la Mujer, y Luz María Céspedes Ramírez, del Hospital Central de Policía.

El comandante de la Policía es de la promoción 1991. El subcomandante es de la promoción 1992. Los nuevos directores generales son de la promoción 1993. Los directores son de las promociones 1994 y 1995.

Estos ascensos generaron vacancias en departamentos, agrupaciones y unidades, que fueron cubiertos con comisarios principales de la promoción 1996.

El polígrafo dejó afuera a varios comisarios generales y comisarios principales que, en teoría, eran casi seguro que ocuparan cargos de relevancia.