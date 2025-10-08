César Silguero será el nuevo subcomandante de la Policía

El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, aprobó la designación del comisario general César Silguero Lobos como nuevo subcomandante de la Policía Nacional. El acto de entrega de cargo se hará mañana a las 07:00 horas en la Academia Nacional de Policía, ubicada en Luque.

Silguero seguía desempeñándose hasta el momento como director general de Investigación Criminal y antes de eso fue director de Investigación de Hechos Punibles. También ocupó otros cargos de relevancia como jefe de los departamentos de Investigaciones, Crimen Organizado e Interpol.

Con esta movida, el comandante de la Policía Nacional será siendo el comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, que es de la Promoción 1991, mientras que el nuevo subcomandante Silguero es de la promoción 1992.

Cambios pendientes en la cúpula

El día de mañana también serán definidos los otros cargos de direcciones generales en la Policía Nacional.

Por ejemplo, debe ser nombrado el nuevo director general de Prevención y Seguridad, que es el tercer cargo más importante de la institución policial, así como el titular de Investigación Criminal, puesto que precisamente deja el promocionado Silguero.

Otras direcciones generales que deben ser cubiertas son las de Inteligencia, ISEPOL y de desde anoche también la de Administración y Finanzas, tras la destitución del comisario general inspector Héctor Aguilar, quien venía desempeñándose como director general interino, por causa de un escándalo en puerta, a raíz de denuncias de direccionamiento de una licitación de casi US$ 10 millones en concepto de provisión de carne para la institución.

Con estas movidas deben pasar a retiro el subcomandante Ramón Morales, de la Promoción 1991; los directores generales salientes de la Promoción 1992; otros comisarios generales de la Promoción 1993, así como de las promociones 1994 y 1995, que no asciendan al grado superior inmediato.