Fiscal condena a 30 años a autor de homicidio doloso y otros delitos

El agente fiscal Jorge Armando Benítez Orué representó al Ministerio Público en el marco de una causa sobre homicidio doloso, coacción sexual y violación, por el que un hombre perteneciente a la Etnia Avá Guaraní, quien fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de un hombre y posterior vulneración sufrida por la pareja del fallecido, quien también fue amenazada de muerte y sometida por el agresor.

El suceso se produjo en un establecimiento ganadero, ubicado en el distrito de Mariscal Estigarribia, el 2 de enero del año 2023.

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Boquerón, integrado por los jueces penales Sirley Patricia Romero Villalba, como presidente, Fernando Anibal Ortiz Medina y Myrian Graciela Núñez, como miembros titulares, resolvieron declarar probada la existencia de los hechos punible mencionados así como mantener la medida cautelar impuesta al ahora condenado, que había sido emanada en su momento por el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de Mariscal Estigarribia.

De acuerdo al antecedente de la causa, el condenado irrumpió el establecimiento en horas de la madrugada, con una escopeta calibre 12, disparando en contra de la víctima, quien falleció en el lugar a consecuencia del disparo.

Luego ingresó a la habitación y sometió sexualmente a la pareja del mismo a punta de arma de fuego, amenazando de muerte tanto a ella como a su hija de 3 años.