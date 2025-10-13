Dos jóvenes mueren en accidente rutero en Edelira

Agentes de la Comisaría 82ª de la compañía Km 28 del distrito de Edelira, en Itapúa, informaron sobre un accidente de tránsito en el que un automóvil y una motocicleta colisionaron de frente. El choque tuvo lugar sobre la ruta PY06, cerca de las 4:30 de este domingo.

Resultaron víctimas fatales los ocupantes de la moto, una Star CG 125 cc, de color negro, con patente N° 459 NCE. Los fallecidos fueron identificados como Claudio Antonio Gómez López (25) y Edgar Manuel Steingberger (25), ambos domiciliados en el distrito de Edelira.

El otro rodado involucrado sería un Toyota Allion, color plateado, con chapa N° AAKD 376, guiado por Francisco Gabriel Duarte (49). El hombre resultó con lesiones, por lo que fue auxiliado por bomberos hasta el Hospital General de Itapúa, donde permanece internado.

Luego del impacto, el vehículo terminó al costado de la ruta, mientras que los ocupantes de la moto fueron arrojados al pavimento.

Jóvenes fallecieron

El conductor de la motocicleta, Claudio Gómez, habría fallecido en el lugar del accidente. La médica forense Claudia Insfrán determinó la posible causa de muerte como un “traumatismo craneoencefálico grave”.

Entretanto, el acompañante fue asistido hasta el Hospital General de Itapúa, donde se registró su deceso a las 9:00. El médico de guardia, Abraham González, diagnosticó como posible causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico grave”.

El hecho fue informado al Ministerio Público. El responsable de la investigación penal es el agente fiscal de turno Arnaldo Garayo.