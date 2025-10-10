Detienen a uno de los presuntos autores del homicidio de un cambista en Cambyretá

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informaron sobre la detención de uno de los presuntos autores del intento de asalto con resultado fatalcometido ayer, jueves, en la ciudad de Cambyretá. Se trata de Leandro Alfredo Portillo Achucarro (29), oriundo de Ciudad del Este.

Los investigadores habrían montado vigilancia en una zona boscosa del barrio Nueva Esperanza del distrito, sitio en el que fue abandonado el último vehículo en que se vio a los asaltantes: un Toyota Ractis gris, que habrían robado a una mujer después de acribillar al cambista en el barrio Las Carmelitas.

El jefe de Investigaciones, comisario Javier Flores, manifestó que manejaban la sospecha de que los hombres buscados podrían encontrarse por la zona.

Durante la inspección del lugar, los intervinientes hallaron escondidas dos armas de fuego tipo escopeta. Una de ellas sería de la marca Boito, de origen brasileño, calibre .12 mm, con cinco cartuchos sin percutir y una vaina servida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entretanto, la otra escopeta sería recortada, de origen turco, sin vainas ni cartuchos; ambas armas se suponen fueron utilizadas durante el intento de atraco. Posteriormente, los investigadores visualizaron al hombre que ingresó al monte con la supuesta intención de recuperar las armas, momento en que fue detenido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: así fue el asalto a una cooperativa en Obligado

Detenido tiene antecedentes, reportan

El hombre tendría antecedentes por reducción y había sido condenado a cinco años de prisión en 2021 por portación ilegal de armas y reducción en Ciudad del Este.

Los investigadores presumen que estaría vinculado a otro hecho de robo agravado cometido en Encarnación el pasado viernes 26 de septiembre, en el barrio San Roque, en el local denominado “Despensa Viviana”.

El registro de circuito cerrado mostraría imágenes que coinciden con las características físicas de Portillo, así como la motocicleta utilizada para ese atraco, que figuraba como robada en Ciudad del Este.